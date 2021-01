L'Inter se qualifie en quarts au bout du suspense

L'Inter Milan n'a pas été loin de vivre la même situation que son voisin le Milan AC mardi soir, mais n'a finalement pas eu besoin d'aller jusqu'à la séance de tirs au but en Coupe d'Italie.

Cet après-midi, l'Inter Milan d'Antonio Conte affrontait la Fiorentina en huitièmes de finale de la Coppa Italia, et s'est qualifié au bout du suspense, et surtout au bout de la prolongation.

Pourtant, les joueurs de Conte avaient bien débuté la rencontre et c'est Arturo Vidal qui avait ouvert le score sur penalty peu avant la mi-temps pour donner l'avantage à son équipe (40e).

Cependant, peu de temps avant l'heure de jeu, Kouamé permettait à la Fiorentina d'égaliser. Les deux équipes se sont tenues tête jusqu'à la fin du temps réglementaire, avant de débuter la prolongation.

Et alors qu'on se dirigeait tout droit vers la séance de tirs au but, Romelu Lukaku délivrait son équipe une minute avant la fin. Un but précieux, qui emmène l'Inter Milan en quarts de finale.