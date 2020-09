L'Italie adoptera un protocole pour rouvrir les stades progressivement

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vincenzo Spadafora, a annoncé ce mercredi que les stades de football et autres installations destinées à d'autres compétitions sportives seront progressivement ouverts au public, dans le respect des mesures de sécurité visant à prévenir la propagation du coronavirus.

Lors d'une intervention devant le Parlement italien, Vincenzo Spadafora a confirmé que jeudi "un nouveau protocole pour la réouverture progressive des stades sera approuvé à l'unanimité par la Conférence des régions et sera présenté vendredi au Comité scientifique et technique pour la réouverture progressive et sûre de toutes les compétitions sportives, et pas seulement du football"

"L'objectif de notre ministère et de l'ensemble du gouvernement est de rouvrir les stades et les installations sportives, mais en toute sécurité et dans le respect des règlements", a-t-il ajouté.

Pour le moment, l'Italie autorise déjà une présence de 1 000 spectateurs pour assister aux compétitions sportives, et cela a déjà été expérimenté lors des derniers matchs du tournoi de tennis de Rome et dans certains stades de Serie A.

Le vice-ministre de la santé, Pierpaolo Sileri, a expliqué mercredi qu'en mai dernier, il était contre la réouverture des stades car "il était trop tôt".

"Mais ensuite, étant donné l'évolution de la pandémie, avec des chiffres sous contrôle, il ne restait plus qu'à attendre. Maintenant, la décision de rouvrir les stades est envisageable, évidemment pas à pleine capacité. Mais je pense que 1 000 places sont trop peu", a-t-il ajouté.

Bien que l'ouverture ne soit pas prévue pour la pleine capacité des stades et des salles de sport, un pourcentage de la capacité est envisagé pour assurer la sécurité, selon les médias italiens.