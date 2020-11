L'Italie n'est pas tendre avec Vidal: "Il a besoin de perdre quelques kilos"

Dans cette dernière journée de Champions League, l'Inter s'est faite malmenée par le Real Madrid, et a perdu 3-2. Après le match , l'ancien joueur italien Nicola Berti est revenu sur la prestation des nerazzuri, et notamment d'Arturo VIdal:

"Vidal ne peut pas se permettre de refaire les erreurs qu'il a fait contre le Real, il doit faire mieux. C'est un joueur que j'aime beaucoup, il a de l'expérience, de la qulité, mais il doit marquer plus."

Il a aussi critiqué sa forme physique, insuffisante selon lui: "Il devrait perdre quelques kilos, c'est la vérité. C'est un champion, on attend plus de lui et c'est normal.