L'OL refuse une offre d'Aston Villa pour Traoré

Si de nombreux départs sont annoncés du côté de Lyon, celui de Bertrand Traoré n'est pas celui dont on entendait le plus parler ces derniers jours. En effet, alors que les noms d'Houssem Aouar, Memphis Depay ou encore Jeff Reine-Adélaïde circulent avec instistance à Lyon c'est l'international burkinabé qui aurait fait l'objet d'une offre dernièrement.

D'après 'Foot Mercato', les Vilains auraient proposé 17 millions d'euros ainsi que des bonus, offre rejetée par les dirigeants lyonnais qui réclameraient 25 millions d'euros.

Le joueur, en manque de temps de jeu, avait ouvert la porte à un départ dans un entretien accordé à 'l'Étalon' : "Maintenant, il me reste deux années de contrat. J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer".

L'attaquant intéresserait plusieurs clubs en Angleterre tels que Fulham, Newcastle et Crystal Palace.