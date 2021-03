L'OM l'emporte dans la difficulté face à Brest

Ce samedi, Marseille a battu Brest, au Vélodrome, 3-1, dans un match de la 29e journée de Ligue 1.

Arkadiusz Milik a inscrit le premier but de l'OM, ​​sur une passe de Dimitri Payet, en première mi-temps. L'international polonais a pris le dessus sur Lilian Brassier et a tiré au but, trompant Gautier Larsonneur.

Brassier s'est racheté à la 71e minute lors de l'égalisation, suite à un coup franc de Romain Faivre.

Marseille a confirmé sa victoire à deux minutes de la fin. Jean Lucas a perdu le ballon, Gueye a servi Luis Henrique dans la profondeur, qui a passé pour Thauvin afin de marquer le 2-1. Et dans le temps additionnel, Cuisance a marqué le troisième.

Jorge Sampaoli remporte sa deuxième victoire en deux matches, après ses débuts victorieux contre Rennes. L'OM est cinquième au classement, avec 45 points. Brest est 13e, avec 34 points.