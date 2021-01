L'OM vise un ancien de la La Masia

Après une première partie de saison en dents de scie, l'Olympique de Marseille cherche des renforts et son directeur sportif est à la recherche d'un attaquant sur le mercato hivernal.

Arkadiusz Milik, Gaëtan Laborde, Jean-Philippe Mateta... Plusieurs noms ont déjà été évoqués dans la presse. Et en Espagne, le quotidien 'AS' rapporte que l'OM s'intéresserait à Abel Ruiz.

Le jeune attaquant de 20 ans, formé au FC Barcelone et actuellement joueur du Sporting Braga en première division portugaise, intéresserait Villas-Boas et Pablo Longoria.

Le problème, c'est qu'Abel Ruiz a un contrat jusqu'en 2025 avec le club portugais et dispose d'une clause libératoire de 45 millions d'euros. Mais l'attaquant n'a pas vraiment de temps de jeu depuis le début de saison et n'a participé qu'à six rencontres. L'OM pourrait donc tenter de convaincre Braga de laisser partir l'attaquant cet hiver sans pour autant avoir à payer le montant de sa clause.