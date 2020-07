L’agent de De Bruyne dément les rumeurs d’un départ

Les supporters de Manchester City peuvent être soulagés. Kevin De Bruyne, l’un de leurs joueurs vedette et qui figure également parmi les meilleurs éléments en Premier League en cette saison 2019/2020, n’est pas en instance de départ. C’est son représentant qui l’a assuré.

Patrick De Koster s’est confié dans un entretien à 'Sporza'. Il a assuré que son client "n’est pas sur le marché". "Pour le moment, il n'est pas du tout concerné. Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Dans un club et une ville où Kevin se sent bien et est apprécié. Il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés pour le récupérer, mais il n'est pas sur le marché", a-t-il affirmé.

Si des bruits ont circulé au sujet d’une potentielle séparation entre De Bruyne et les Eastlands, c’est parce que l’intéressé avait lui-même entrouvert la porte à un défi sous d'autres cieux. Pendant la période sans matches durant le printemps, il avait indiqué : "J’attends de voir ce qui va se passer. Je fais confiance à mon club. Une fois la décision finale annoncée (concernant la suspension de l’UEFA), je passerai tout en revue. Deux ans sans football européen, ce serait long. Si c'est un an, je verrai peut-être".

Dernièrement, Pep Guardiola, le manager de City, s’est aussi exprimé à propos de De Bruyne. Mais, non pas pour évoquer le futur de l’international belge, mais son rôle au sein de l’équipe. "Il fait passer le collectif avant tout", a-t-il déclaré au sujet de celui qu’il considère comme l’un de ses meilleurs relais sur le rectangle vert.