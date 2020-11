L’Euro 2021 déplacé en Russie ?

Le premier Euro organisé dans 12 nations différentes n’est peut-être pas pour cette année. Le projet ambitieux imaginé par Michel Platini risque de tomber à l’eau en raison de la pandémie de Covid-19. En raison de tous les problèmes logistiques que cela pourrait poser, l’UEFA n’est plus favorable à une organisation multiple. Et elle pourrait se tourner vers un seul pays, qui pourrait être la Russie. C’est ce que révèle le site du quotidien 'Parisien'.

La Russie s’est proposée dès l’année dernière afin d’accueillir le tournoi continental. Le pays cher à Vladimir Poutine a mis en avant ses immenses infrastructures et le fait qu’il venait tout juste d’organiser une grande épreuve, à savoir la Coupe du Monde, pour plaider sa cause. Les instances continentales n’ont pas donné suite à cette proposition car l’Euro a été reporté d'un an. Mais, aujourd’hui, elles seraient tentées d’y succomber.

Si la situation sanitaire n’évoluait pas positivement dans les prochains mois, voire semaines, il y aurait donc une chance pour que l’Euro ait donc le même et unique hôte que le dernier Mondial.

Pour rappel, l’Equipe de France devait se produire en Hongrie et en Allemagne lors de ses matches de Groupe F. Finalement, les Tricolores pourrait retourner sur la terre de leurs précédents exploits.