Lâ€™Inter lorgne aussi David Alaba

Le contrat de David Alaba au Bayern Munich expire en 2021 et son avenir reste toujours aussi incertain. Parce que la direction bavaroise tarde à lui faire signer un nouveau bail et aussi parce que l’international autrichien a de plus en plus de prétendants à l’approche du mercato.

Selon le média allemand 'Sport1', l’Inter de Milan serait intéressé par la possibilité de recruter le talentueux gaucher. Les Nerazzurri pourraient passer à l’offensive rapidement afin de couper l’herbe sous les pieds de la concurrence. Une concurrence incarnée notamment par le FC Barcelone et quelques écuries anglaises.

Alaba (27 ans) a déjà décliné une première offre de prolongation de contrat de la part de ses responsables munichois. Le latéral, qui peut aussi évoluer en milieu de terrain, ne se sentirait pas suffisamment valorisé du côté de l’Allianz Arena. Malgré son vécu, il n’est aujourd’hui que le 8e salaire du club, avec des émoluments à hauteur de 10 millions d'euros par an.

Alaba est un pur produit du Bayern et y a fait toute sa carrière. Avec 373 matches à son compteur, il est le deuxième étranger le plus capé de l’histoire du club derrière son ancien coéquipier, Franck Ribéry.