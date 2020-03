L'UEFA prendra une décision le 17 mars

Alors que tout le monde s'attendait à une suspension immédiate des compétitions, l'UEFA a communiqué qu'elle ne prendrait pas de décision avant le mardi 17 mars.

En raison de la grosse épidémie de coronavirus, les championnats italiens et espagnols ont déjà été suspendus, alors que tous les matches de Ligue 1 se joueront à huis clos.

Si certaines rumeurs annonçaient que la Ligue des champions et l'Europa League seraient reportées dès ce jeudi, l'UEFA attendra une réunion avec les différentes instances nationales pour prendre une décision.

"L'UEFA a invité aujourd'hui des représentants des 55 associations membres de l'UEFA, ainsi que les les membres de l'ECA, des Ligues Européennes et des représentants de la FIFPro, afin de réaliser une réunion par vidéoconférence le mardi 17 mars prochain afin d'évoquer la marche à suivre face à l'épidémie", a communiqué l'instance européenne.

Une réunion qui concernera les compétitions européennes comme la Ligue des champions et l'Europa League, mais aussi l'Euro 2020. La journée actuelle d'Europa League devrait donc avoir lieu.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



