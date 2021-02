A Lyon, Marcelo solide au poste

L'actuel dauphin du leader lillois possède la troisième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 20 buts encaissés avant la 24e journée ce week-end.

Après la victoire étriquée obtenue à Dijon (1-0), mercredi, l'entraîneur Rudi Garcia ne cherchait pas d'excuse particulière mais a voulu retenir des satisfactions et "notamment la bonne tenue défensive de l'équipe, car ça compte".

"Quand on ne prend pas de but, il est plus facile de gagner", a euphémisé le technicien.

Marcelo Guedes Filho (33 ans), formé à Santos au Brésil, est l'une des valeurs sûres de cette ligne défensive, principalement aux côtés de Jason Denayer puis, en l'absence du Belge blessé fin janvier, avec le jeune Sinaly Diomandé depuis deux matches.

Cette solidité peut apparaître comme un luxe pour l'OL qui a souvent manqué ses recrutements dans ce secteur de la défense centrale depuis 2012 et notamment après le départ de Cris.

- Cassure réparée -

Pourtant, il y a un peu plus d'un an, le Brésilien, arrivé du Besiktas en 2017 après un parcours en Europe débuté en 2008 dans des clubs de second plan (Wisla Cracovie, PSV Eindhoven, Hanovre), était devenu la cible privilégiée d'une frange de supporters ultras.

Cette cassure avait pour origine un incident avec eux après un match de Ligue des champions à Lisbonne.

L'un d'entre eux déployait régulièrement une banderole offensante à son effigie le représentant en âne avec l'inscription "Marcelo dégage" alors que des chants désobligeants envers le défenseur étaient entonnés des tribunes.

Ces actes avaient finalement provoqué une échauffourée entre joueurs et une partie du Kop Virage Nord après le résultat nul contre Leipzig (2-2), le 11 décembre 2019, qui qualifiait l'OL pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Mais quelques semaines plus tard, en février, les tensions avaient fini par s'apaiser après que Marcelo a fait un pas vers ses détracteurs.

- Prolongation en discussion -

Aujourd'hui, cet épisode paraît bien loin et le Brésilien, en fin de contrat au 30 juin, est devenu un acteur majeur des performances de l'OL, où il aimerait d'ailleurs prolonger après avoir confié "avoir songé à partir" l'hiver dernier.

"Nous avons commencé à discuter et j'espère que bientôt nous allons trouver une solution. Je suis content ici. Ca fait quatre ans que je suis là. Je connais très bien le club et la ville. Lyon m'a ouvert la porte en France", déclarait-il le 8 janvier, en français, détendu et en souriant.

Dans ce dossier, Rudi Garcia plaide lui aussi pour une prolongation alors que le technicien est lui-même également en fin de contrat.

"Si vous me posez la question, sur un plan personnel, je pense que c'est un élément très très important de notre équipe et de notre défense", a-t-il souligné après le derby gagné à Saint-Etienne (5-0) au cours duquel Marcelo a inscrit deux buts de la tête.

Son état de forme actuel a même suscité, au cours du dernier mercato hivernal, l'intérêt de Liverpool décimé en défense centrale pour un contrat de six mois. Mais Marcelo entend se projeter sur la fin de saison lyonnaise, avec la qualification en Ligue des champions en ligne de mire.