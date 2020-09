Brest recrute l'attaquant béninois Steve Mounié

Le montant du transfert est évalué par plusieurs médias à cinq millions d'euros, la somme que Brest était prêt à mettre pour l'international autrichien Adrian Grbic, finalement parti à Lorient. Huddersfield avait versé plus de 13 millions d'euros pour le faire venir de Montpellier en 2017.

"Attaquant axial, physique et très performant de la tête, Steve Mounié apportera à Olivier Dall'Oglio un nouveau profil sur la ligne offensive où les complémentarités commencent à se dessiner", a indiqué le club du Finistère dans un communiqué.

Né au Bénin il y a 25 ans, Steve Mounié a passé une partie de son enfance en France et a été formé à Montpellier, où il a signé son premier contrat professionnel en 2014.

Après un prêt convaincant à Nîmes, alors en Ligue 2 pour la saison 2015/16, cet avant-centre au profil athlétique (1,90 m, 83 kg) avait réussi ses débuts en Ligue 1 : 14 buts et deux passes décisives pour Montpellier.

Une telle réussite lui a valu de découvrir la Premier League avec Huddersfield, qui retrouvait l'élite en 2017, et où il a signé des débuts fracassants, avec un doublé pour son premier match, dont un but aérien de la tête, une spécialité baptisée "Air Mounié" par les supporters locaux.

La suite de sa carrière anglaise a été moins prolifique, avec un total de neuf buts en deux saisons de Premier League et un passage à vide après la relégation de Huddersfield en Championship. Mais il est revenu en force avec huit buts au cours de l'hiver dernier et une solide place de titulaire jusqu'à la fin de la saison cet été. Il est également l'attaquant vedette des Ecurueils béninois, qui ont atteint les quarts de finale de la CAN 2019.