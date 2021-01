Delort forfait face à Paris

Le nouveau capitaine de Montpellier, âgé de 29 ans, s’est blessé à l’occasion de l’ultime séance d’entraînement vendredi matin et passera des examens vendredi pour connaître la gravité de sa blessure.

C’est un coup dur pour l’équipe de Michel Der Zakarian : Delort n’est autre que le joueur le plus influent de Montpellier avec neuf buts et six passes décisives en 18 rencontres.

Pour cause de double infection au Covid-19, le Sétois a manqué plusieurs matchs, et notamment celui à la Mosson face au Paris SG le 5 décembre (1-3).

Outre Delort, l’entraîneur montpelliérain sera privé du milieu de terrain Jordan Ferri, qui purge un match de suspension.

Montpellier occupe la 11e place de la Ligue 1 à la veille de cette 21e journée.