Fin de série pour Marseille, battu 2-1 à Rennes

Alors qu'ils semblaient partis avec les meilleures intentions, les hommes d'Andre Villas-Boas restent à la 4e place avec 27 points, à 5 longueurs du leader Lille mais avec deux matches en retard.

Eux aussi revenus de leur fiasco en Ligue des champions, les Rennais remontent à la 6e place avec 25 points et récupèrent une partie de leur retard dans la course aux places européennes.

Ils ont pourtant eu chaud: malgré une tête de Mbaye Niang juste au-dessus du cadre (4e), les Marseillais se sont très vite montrés les plus dangereux avec deux grosses occasions d'entrée de jeu.

Sur un coup franc de Dimitri Payet, Faitout Maouassa a sorti de justesse une tête piquée de Julian Balerdi (9e). Et Dario Benedetto, pourtant buteur lors des trois derniers matches de championnat de l'OM, a manqué sa reprise alors qu'il avait été servi par Florian Thauvin seul face au gardien Romain Salin.

Encore une fois mise à mal, la défense rennaise a cédé sur une puissante frappe à ras de terre de Pape Gueye, servi en retrait par Payet après un bon dédoublement avec Thauvin sur l'aile gauche (0-1, 24e).

Arrivé cet été du Havre après avoir annulé un transfert à Watford, le jeune milieu de 21 ans a connu une lente montée en puissance à Marseille et pouvait profiter de l'absence de Morgan Sanson pour s'installer plus solidement dans le groupe.

Mais il n'est pas resté longtemps sur le terrain: déjà averti pour avoir accroché le bras d'Eduardo Camavinga sur un contre (11e), il a risqué un second carton quand ses crampons ont touché le visage de Hamari Traoré (28e), avant de le recevoir pour un coup de coude à Niang (35e).

- Poteau entrant -

Réduits à 10, les Marseillais se sont repliés en défense, dans un match un peu haché, rythmé par les hurlements des deux gardiens. "Sortez, allez !", criait Steve Mandanda, pendant que Salin aboyait: "Plus vite, accélérez !"

Face au bloc marseillais, les attaques rennaises ont en effet longtemps manqué de vitesse et de concentration.

Mais à l'heure de jeu, sur un centre de Jérémy Doku, Traoré a égalisé d'une tête décidée. La première passe décisive pour le jeune ailier belge de 18 ans, arrivé en fin de mercato et en pleine progression. Et seulement le 2e but en 138 matches sous le maillot rennais pour Traoré, longtemps charrié pour cela dans le vestiaire (1-1, 63e).

Harangués par leur entraîneur Julien Stéphan qui insistait "Encore, encore, encore", les Rennais ont continué à pousser, et contrairement à beaucoup de leurs derniers matches, ont été récompensés.

Sur un coup franc de Benjamin Bourigeaud, remis de la tête par Nayef Aguerd, Adrien Hunou, qui fêtait son 150e match sous le maillot rennais, a trouvé le poteau d'une pichenette du droit. Après 12 échecs sur les montants cette saison pour les Rouge et Noir, celui-ci a été entrant (2-1, 83e).