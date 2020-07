Kovac, "candidat parfait" pour "un nouveau chapitre" à Monaco, estime Oleg Petrov

L'ASM a recruté Niko Kovac après s'être séparé de l'Espagnol Robert Moreno, arrivé seulement fin 2019 sur le Rocher en remplacement du Portugais Leonardo Jardim.

"C'est un choix fort qui démontre la volonté de faire de Monaco un club à succès", a expliqué Oleg Petrov en conférence de presse.

Un mois après l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, l'Anglais Paul Mitchell, Kovac s'installe donc sur le bang monégasque "pour continuer à ouvrir un nouveau chapitre", a ajouté le dirigeant russe.

"C'est un changement important, assumé, aligné sur la stratégie du groupe Pour renforcer nos capacités, construire durablement et attendre nos objectif à long terme", a précisé Petrov.

Le dirigeant russe a remercié la Principauté et le Prince Albert de sa confiance, en assurant qu'il renverrait "l’ascenseur par des résultats".

Ancien international croate puis sélectionneur national (2013-2015), auteur du doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich avant son limogeage en novembre, Kovac est l'exemple de l'ambition et de l'humilité", a estimé Mitchell. "Il était le candidat parfait. C'est un très bon choix."

"Depuis mon arrivée, nous avons analysé, échangé de façon objective et subjective. La décision a été prise de changer. On a vite pensé à Niko. On ne s'était jamais rencontré mais nous avions beaucoup de contacts en commun, en Allemagne ou chez Red Bull, où nous avons travaillé", a expliqué le directeur sportif.

Kovac, qui a promis de bientôt parler français, débarque avec un contrat de trois ans, plus une année en option, et compagnie de son frère Robert, du Croate Goran Lockovic, avec qui il a travaillé en sélection, ainsi que du préparateur physique autrichien Walter Gfrerer. Christophe Almeras, l'entraîneur des gardiens de l'équipe réserve, a, lui, été temporairement promu.

"C'est une petite équipe mais nous nous connaissons bien", a lancé le Croate, qui a "très apprécié les premiers contacts avec son groupe", "l'atmosphère du centre d'entraînement de La Turbie" et qui a la volonté de voir son équipe jouer avec "force et intensité".

Mercredi, il dirigera son premier match amical à Liège contre le Standard, avant de partir une semaine en stage en Pologne.