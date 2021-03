L'OM dÃ©voile un nouvel organigramme sportif et conforte Larguet Ã  la formation

Le nouveau président du club Pablo Longoria a annoncé dans un communiqué la création d'une "commission technique" qui aura pour mission "le pilotage de l'ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles".

Concrètement, cette commission est composée de Nasser Larguet, de David Friio, responsable du scouting qui est nommé "directeur technique chargé de l'équipe professionnelle et du scouting", et de Matthieu Bouchepillon, responsable du data nommé "directeur de la performance chargé de la collecte et de l'analyse des données techniques".

"Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l'ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l'unité, l'exigence de la performance et le respect de l'identité OM", a déclaré Pablo Longoria, cité dans le communiqué.

Après la mise à pied du Portugais André Villas-Boas début février et jusqu'à l'arrivée de l'Argentin Jorge Sampaoli début mars, Nasser Larguet a assuré l'intérim sur le banc de l'équipe première de l'OM. Sous sa direction, les Marseillais ont remporté deux matches (un en L1, un en Coupe de France), fait 4 matches nuls, et concédé 3 défaites, dont une élimination humiliante en Coupe de France face aux amateurs de National 2 de Canet-en-Roussillon pour son dernier match (1-2).

Interrogé sur son avenir début mars, Nasser Larguet avait démenti tout départ vers Caen en fin de saison pour y reprendre le poste de directeur du centre de formation, fonction qu'il avait déjà occupée par le passé (1998-2001).

"Je suis là jusqu'à ce que Sampaoli arrive et qu'il soit apte à prendre l'équipe. Ensuite je reviendrai à la formation, en gardant une connexion forte avec l'équipe première. Je donnerai mon avis sur des jeunes joueurs et leur capacité à intégrer l'équipe première", avait-il déclaré peu de temps avant la prise de fonction de l'entraîneur argentin.

Sous l'impulsion de son propriétaire Frank McCourt, l'OM a procédé à un profond remaniement ces dernières semaines avec notamment les départs du président Jacques-Henri Eyraud (2016-2021) ou du directeur général Hugues Ouvrard.