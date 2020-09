OFFICIEL : Laurienté retourne à Lorient

Le montant du transfert n'a pas été précisé mais selon plusieurs médias, il est estimé à environ 4 millions d'euros, bonus compris.

Originaire de la région parisienne et passé par l'INF de Clairefontaine (2011-2013), Armand Laurienté a été formé à Rennes et y a signé son premier contrat professionnel en mai 2018, après une saison convaincante au sein de l'équipe réserve alors dirigée par Julien Stéphan.

Prêté dans la foulée à Orléans pour parfaire sa formation, il était revenu à Rennes au bout de quelques mois, sans pour autant parvenir à se faire une place dans le groupe professionnel rouge et noir.

A l'été 2019, il a prolongé son contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2023, avant de repartir dès septembre en prêt à Lorient, où il a enfin réussi à s'imposer (19 matches de L2 disputés, 2 buts et 5 passes décisives).

"Nous connaissons les qualités d'Armand et nous savons ce qu'il peut nous apporter et son potentiel: son peps, sa vitesse, son dynamisme et sa qualité de passe", a déclaré son ancien et nouvel entraîneur, Christophe Pélissier, dans un communiqué du club.

"Je suis très heureux de revenir à Lorient sur la durée. C'était un réel objectif pour moi après avoir vécu une superbe saison l'année dernière. J'ai pu m’épanouir et progresser au contact de ce staff et de ce groupe. Je sais où je vais mettre les pieds, même si le groupe a évolué", a expliqué le joueur dans ce communiqué.

Le FC Lorient, désormais promu en Ligue 1, s'est en effet beaucoup renforcé cet été et Armand Laurienté y sera désormais en concurrence directe avec Stéphane Diarra, lui aussi formé à Rennes et arrivé du Mans.