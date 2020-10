Lyon face au risque d'embouteillage en attaque

"Nous ne sommes pas plus nombreux devant qu'auparavant", tempère l'entraîneur Rudi Garcia, en évoquant les départs de Martin Terrier et Bertrand Traoré. "Mieux vaut avoir trop de solutions", positive le technicien, avant le déplacement en Alsace qui doit relancer les Lyonnais, à la traîne au classement (14e, 7 pts) avant cette 7e journée.

Garcia dit "aimer les joueurs offensifs, techniques, les vrais joueurs de ballon", comme le Brésilien Paqueta, recruté en provenance de l'AC Milan pour 20 millions d'euros.

"C'est une très bonne arrivée. Je le découvre pour de vrai. J'ai toujours pensé qu'il était un excellent joueur. Déjà, c'est un pied gauche. Il est créatif, généreux et a une bonne qualité de passe. Il travaille, va au duel, bosse pour l'équipe", note-t-il.

"Je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il va s'intégrer dans le jeu", insiste l'entraîneur lyonnais.

Mais l'arrivée de Paqueta contraint Garcia à gérer une abondance de joueurs axiaux avec également Houssem Aouar, donné partant et finalement resté un an de plus, l'espoir Rayan Cherki ou encore la star Memphis Depay, qui a affiché vendredi sa motivation pour viser le podium de la L1 et ramener l'OL, privé d'Europe cette saison, en Ligue des champions.

- Quel investissement pour Depay ? -

"Il y a beaucoup de talents à l'OL. Je suis heureux qu'Houssem (Aouar) soit resté. C'est un joueur exceptionnel. Nous avons une bonne équipe mais il faut le démontrer", admet Depay, en référence à la demi-finale de C1 perdue contre le Bayern Munich (3-0) en août à Lisbonne.

"Il y a beaucoup de vitesse devant et une capacité à marquer, à l'image de Moussa Dembélé quand il est en confiance", poursuit l'international néerlandais.

Mais Depay, en fin de contrat au 30 juin et trop irrégulier, reste-t-il vraiment impliqué dans le projet lyonnais alors qu'il espère encore partir au mercato de janvier dans le grand club dont il rêve, à Barcelone ou ailleurs?

Il faudra aussi intégrer en attaque l'avant-centre Tino Kadewere, qui a rejoint le groupe en juin après avoir été transféré du Havre en janvier pour 12 M EUR.

Rudi Garcia devra donc se montrer ingénieux pour tirer le meilleur de chacun. A charge pour l'entraîneur de régénérer son onze de base, qui ressemble encore trop à celui de la poussive saison dernière.

- Pression sur Garcia -

Au printemps, le club était 7e quand la fin du championnat a été actée de manière anticipée en raison de la crise sanitaire, condamnant l'OL à une première saison sans Europe depuis 1997. Et depuis la reprise, Lyon n'a gagné qu'une fois cette saison en Ligue 1, contre le dernier, Dijon (4-1).

"A moi de résoudre l'équation de faire jouer Aouar, Memphis, Paqueta, Cherki. Il y a plusieurs systèmes de jeu que nous pouvons utiliser. Nous verrons. Il y a bien un système que je ne peux pas adopter actuellement car on a vraiment besoin de tourner à plein régime pour aligner beaucoup de joueurs offensifs en même temps sur le terrain", reconnaît le technicien. "Bien évidemment, on a les idées. Nous y travaillons à l'entraînement", affirme-t-il.

Mais il y a déjà urgence, car Lyon accuse déjà beaucoup de retard sur ses rivaux et le président Jean-Michel Aulas a mis la pression en déclarant sur OLTV vouloir faire un point en décembre.

"Rudi n'a qu'une hypothèse: c'est de gagner à nouveau", a prévenu le dirigeant.