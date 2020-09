Marseille sauve un point contre Lille

L'excellent timing de Valère Germain lui a permis de reprendre de la tête un corner de Morgan Sanson pour égaliser, mais l'OM s'en sort bien, quatre jours après avoir perdu au Vélodrome contre Saint-Étienne (2-0).

Lille menait logiquement depuis le début de la seconde période grâce à un but de Luis Araujo. Et sans les parades de Steve Mandanda, Germain, entré à la place d'un Florian Thauvin transparent, n'aurait pas eu une balle d'égalisation mais pour sauver l'honneur.

"Il Fenomeno" a été brillant pour aller claquer une frappe d'Araujo sous la barre ou sur une tête à bout portant de Benjamin André. Le petit Brésilien a aussi frappé la transversale.

Éteints, inoffensifs, pas tranchants en défense, les Marseillais ont proposé un niveau de jeu inquiétant et n'ont inquiété Mike Maignan que sur un tir de Valentin Rongier sur le poteau, avant le but de Germain.

Dario Benedetto n'a rien fait de bon, et sur les ailes Dimitri Payet et Thauvin n'étaient pas dans un bon soir. Au contraire les Dogues de Christophe Galtier ont retrouvé tout leur mordant : un pressing de morts de faim et des attaques supersoniques.

Deux points en quatre matches au Vélodrome

Les Nordistes sont 5e avec 8 points, derrière leurs cousins Lensois (9 points), une bonne rentabilité avec un but par match depuis le début de la saison.

Mais ce nul peut leur laisser un goût amer. Ils n'ont pas pris leur revanche après deux défaites 2-1 la saison dernière, où à chaque fois ils avaient pourtant secoué l'OM, comme dimanche.

Pour Marseille, le doute s'installe. Après l'échec contre Saint-Étienne (2-0), les matches à domicile restent le gros point noir, pour André Villas-Boas.

Les gains de la belle victoire au Paris SG ont déjà largement été gaspillés... A cheval sur la saison dernière, l'OM n'a pris que deux points au Vélodrome en quatre matches.

Les enregistrements des chants de supporters, que 'La Provence' a appelé "la boîte à meuh", diffusés par la sono n'y ont rien fait. Le système a sonné bizarrement, en décalage, avec un sonore "Aux armes !" dans un moment creux du match.

Côté couleurs, l'inscription "Ici c'est Marseille, Bébé", en tribune Ganay, qui n'avait pas porté chance face aux Verts, a été replacée par un plus sobre "Olympique de" au-dessus de Marseille, et une étoile orange en-dessous.

Encore Mandanda

Après deux victoires à l'extérieur d'entrée, l'OM reste bloqué à la 8e place. Les effluves du succès au Parc des Princes l'enivre-t-ils encore ? La première mi-temps marseillaise a encore été très terne, comme contre les Verts. Et les Dogues n'ont guère fait mieux.

La première demi-heure s'est écoulée sans rien d'autre que les centres d'Hiroki Sakai contrés en corners, côté marseillais, et de l'autre les nombreux hors-jeu de Burak Yilmaz, qui a vu son but invalidé pour cette raison.

Au moins le Turc a-t-il touché beaucoup de ballons, les Dogues ont eu plus de mal à toucher son partenaire de l'attaque, Jonathan David. Le Canadien, qui n'a pas encore marqué depuis qu'il est arrivé en L1, a mal négocié un cadeau marseillais, une contre-attaque offerte par une mésentente Thauvin-Sakai.

Le danger a été plus fort encore pour l'OM sur une grosse frappe de Mehmet Celik, boxée par Steve Mandanda (43), déjà, la plus grosse occasion. Marseille a fini par être puni dès le retour des vestiaires, Araujo, lancé par Jonathan Bamba, s'est joué de Yuto Nagatomo pour battre Mandanda, qui n'a même pas bougé.

Le Japonais était encore trop juste, après six mois sans jouer, pour la première d'un club de L1 avec deux latéraux japonais (Hiroki Sakai à droite). Marseille a une nouvelle chance d'améliorer ses stats à domicile contre Metz, samedi. Mais il faudra mettre un peu plus d'énergie et de football.