Partage des points entre Lens et Nantes

Le RCL a ouvert le score grâce à son meneur de jeu Gaël Kakuta (27e), qui a ainsi inscrit son cinquième but de la saison. Mais les Nantais ont réagi et fini par égaliser sur penalty par Abdoulaye Touré (81e).

Dominateurs lors du premier acte, les Sang et Or se sont un peu endormis après la pause et les Canaris en ont profité pour grappiller un point.

Les Artésiens, qui ont manqué l'opportunité de revenir à hauteur du podium, grimpent tout de même d'une place au classement (8e, 18 points) et auront une nouvelle chance de s'imposer à domicile dès dimanche face à Angers.

Avant un périlleux déplacement à Marseille samedi, le FCN, lui, reste scotché à la 14e place avec 13 unités au compteur, cinq de plus que le 18e et barragiste, Lorient.

Le début de match a été marqué par un pressing des Canaris, qui se sont procurés la première occasion par Randal Kolo Muani, dont la frappe a été repoussée du bout des gants par Jean-Louis Leca (3e).

Mais ils n'ont pas réussi à maintenir ce rythme face à des Lensois solides et ont rapidement cédé du terrain.

Dominateur mais sans vraiment parvenir à inquiéter la défense adverse, le RCL est parvenu à ouvrir le score sur sa première occasion: trouvé dans la surface, Simon Banza a centré en retrait pour Kakuta, dont la reprise du plat du pied n'a pu être que freinée par Alban Laffont, pris à contre-pied (1-0, 27e).

Mécontent de la prestation de ses joueurs, l'entraîneur nantais Christian Gourcuff a effectué pas moins de trois changements à la mi-temps et le scenario lui a donné raison.

Plus précis et agressifs, les Canaris ont éteint les Lensois et les ont fait reculer. Ainsi, sur une ouverture lumineuse de Touré, Kolo Muani a dribblé Leca mais n'a pas réussi à redresser son tir dans un angle fermé (53e).

L'attaquant nantais a persévéré et bien lui en a pris : après avoir éliminé Loïc Badé d'un grand pont, il a été fauché dans la surface par un tacle de Jonathan Gradit et obtenu un penalty.

La première tentative de Touré a été repoussée par Leca, mais le portier corse avait quitté sa ligne un peu trop tôt et l’assistance vidéo a ordonné qu'il soit retiré. Cette fois, le milieu nantais n'a pas tremblé pour obtenir une égalisation méritée (1-1, 81e).

Dans le temps additionnel, les Canaris auraient même pu arracher la victoire, mais Badé est intervenu in extremis devant Ludovic Blas (90e+4).