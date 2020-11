Pour Mediapro, Macron avait averti la LFP

Emmanuel Macron adore le football, mais c’est sous son mandat que le monde du ballon rond tricolore traverse sa plus grande crise récente. La faute au Covid-19, bien évidemment, qui a semble-t-il empêché Mediapro, diffuseur principal du championnat, de verser ce qu’il doit à la LFP et aux clubs.

En effet, le groupe sino-espagnol n’a toujours pas versé sa deuxième traite, prévue pour octobre, et négocie depuis avec la LFP pour renégocier le contrat. Mediapro avance la pandémie pour expliquer ses problèmes de trésorerie, et juge surtout que la Ligue 1 version Covid-19 ne vaut pas, ou en tout cas ne vaut plus 800 M€ par an.

Macron : "On savait que ce contrat était fragile"

En attendant un éventuel accord entre Mediapro et la LFP, le football français vit donc à crédit. Une situation que regrette donc le président de la République, bien que celui-ci ait, à en croire ses propos, averti les anciens dirigeants de l’instance au moment de signer le contrat.

"On avait alerté la Ligue. On savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses", a réagi Macron dans des propos rapportés L’Equipe. Nathalie Boy de la Tour, ancienne présidente, et Didier Quillot, ancien DG, tous deux partis avec un joli chèque, doivent avoir les oreilles qui sifflent.