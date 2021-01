Puel espère voir Saint-Etienne "garder le cap" sans Thuilot

"Xavier Thuilot est pour moi quelqu'un de très compétent, honnête et gros travailleur. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Je ne veux pas faire de commentaires supplémentaires sur son départ car je veux être constructif pour le club", a dit Puel dans un entretien accordé mercredi après-midi.

Thuilot, qui a quitté le club dimanche, a été remplacé mardi par Jean-François Soucasse (48 ans), ancien joueur stéphanois qui était précédemment dirigeant à Toulouse (2004-2020).

"Je souhaite le meilleur à son successeur, Jean-François Soucasse. Le plus important est de garder le cap", a insisté Claude Puel. Thuilot, 53 ans, était arrivé chez les Verts en octobre 2019 en même temps que Puel, qui avait appuyé sa venue dans le Forez.

Puel se retrouve donc seul et son avenir à Saint-Étienne au delà de cette saison - il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 - paraît désormais sujet à caution. Les deux hommes paraissaient indissociables dans le projet de développement sportif, économique et structurel du club.

"On est en train de bâtir sur du solide avec des jeunes de qualité", a néanmoins expliqué Puel, se projetant sur la suite de son mandat : "Je me considère en mission, tout simplement, pour sauver le club", actuel 16e de Ligue 1, a assuré l'ancien coach de Monaco et Lyon.