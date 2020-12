Volland relance Monaco Ã  Dijon

Cette victoire repositionne les joueurs de Niko Kovac à la 6e place provisoire avec 26 points, à une longueur de Montpellier (5e, 27 pts) et deux de Marseille (4e, 28 pts), tandis que le DFCO reste dernier du classement avec neuf points sans avoir gagné un seul match à domicile cette saison.

Volland, en inscrivant son sixième but en championnat, a offert à son équipe son troisième succès en déplacement.

L'ancien joueur du Bayer Leverkusen a profité d'un service de son capitaine Wissam Ben Yedder pour tromper Anthony Racioppi d'une frappe de l'intérieur du pied droit dans la lucarne (15e).

Dominateur pendant une quarantaine de minutes, l'ASM a connu une fin de première période un peu plus difficile, avec un but refusé à Eric Junior Dina Ebimbé pour une position de hors-jeu d'un de ses coéquipiers (41e) et une tête d'Alex Dobré non cadrée (44e).

Les Monégasques, qui auraient pu regagner les vestiaires avec un avantage plus conséquent sans une intervention décisive de Racioppi face à Gelson Martins (45e), ont ensuite livré quarante-cinq minutes nettement moins convaincantes.

Sans la maladresse de Moussa Konaté (50e) et Mama Baldé (77e), Dijon, un peu plus entreprenant qu'en première période mais qui n'a pas marqué un seul but sur sa pelouse depuis cinq matches, aurait même pu éviter une cinquième défaite à domicile cette saison.

Et le déplacement à Nîmes mercredi prochain pour un duel de la peur entre mal-classés, s'annonce crucial dans la lutte pour le maintien.