Benoît Cauet nouvel entraîneur de Châteauroux

Cauet, 51 ans, remplace Nicolas Usaï, limogé mi-décembre. L'équipe était depuis dirigée par un de ses adjoints, Olivier Saragaglia.

Il "aura pour mission d'assurer le maintien de La Berrichonne" en L2, explique le club dans un communiqué.

Né à Châtellerault, à 100 km de Châteauroux et formé à l'Olympique de Marseille, Cauet a notamment évolué au Paris SG et à l'Inter Milan, avec Ronaldo et Youri Djorkaeff, où il a remporté la Coupe de l'UEFA 1998.

Entraîneur des jeunes de l'Inter, il avait ensuite pris les rênes de Concarneau en National 1 (2019-2020), avant d'être remercié en février dernier.

Le staff de Cauet est composé de Franck Mantaux, entraîneur adjoint, et Rodolphe Roche, entraîneur des gardiens.

Cette nouvelle équipe débarque dans le Berry "dans l'attente de la décision définitive sur la reprise du club par le Groupe United", précise la direction.

Le 23 décembre, l'assemblée générale de la SASP Berrichonne Football a voté à l'unanimité la poursuite des négociations exclusives pour la cession des actions du club au groupe United World du prince saoudien Abdullah bin Mosaad, également propriétaire de quatre autres clubs de football dans le monde, dont Sheffield United.

Âgé de 55 ans, le Saoudien a investi une partie de sa fortune en 2013 dans le club anglais, remonté en Premier League en 2019.

Il projette de bâtir un réseau de clubs, à l'image de ses voisins Emiratis avec le City Football Group, autour de Manchester City: New York City FC (MLS), Gérone (Espagne), Melbourne City (Australie), Yokohama Marinos (Japon), et plus récemment Troyes, leader de Ligue 2 chez qui Cauet disputera son premier match à la tête de sa nouvelle équipe, mardi pour la 18e journée.

Abdullah bin Mosaad, dont la fortune personnelle est estimée à 200 millions d'euros, a pris une part majoritaire dans le club belge de Beerschot en 2018. Il a ajouté à son portefeuille le Kerala United FC (D2 indienne) et Al-Hilal United (D2 émiratie) à Dubai en 2020.