Fabien Barthez, un champion du monde rejoint le staff du TFC

A 49 ans, Fabien Barthez, champion du monde (1998) et champion d'Europe (2000) avec l'équipe de France, s'est engagé avec le Toulouse Football Club (L2), son club formateur, jusqu'à la fin de la saison pour "pour accompagner et développer la progression et la formation de nos gardiens de buts" a annoncé le club toulousain, mardi dans un communiqué.