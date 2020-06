JÃ©rÃ©my MÃ©nez quitte le Paris FC

"J'ai passé une excellente année. J'avais besoin de connaître ça pour me retrouver et retrouver le goût du football", a déclaré l'ancien du Paris SG, de l'AC Milan et de l'AS Rome, cité dans le communiqué.

Arrivé en septembre dernier au stade Charléty, le natif de l'Essonne a joué 17 matches de championnat, pour quatre buts et autant de passes décisives. Il a contribué au maintien, sur le fil, du PFC, lors d'une saison arrêtée prématurément par la pandémie de coronavirus.

"Même si ce n'était pas forcément facile car on a longtemps été relégable, on a réussi à atteindre l'objectif en maintenant l'équipe. Et ça c'est le plus important", a indiqué l'ex-Bleu.

"Pour la suite, j'ai échangé avec le président et les dirigeants et on a convenu de s'arrêter pour plusieurs raisons qui nous sont personnelles", a-t-il encore dit.