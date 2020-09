Le Paris FC assume sa place de leader

Les hommes de René Girard se sont fait peur mais ont résisté pour conserver leur première place. Paris a ouvert le score peu avant la mi-temps avec le premier but depuis plus d'un an de Julien Lopez avant de doubler la marque par l'intermédiaire de Moustapha Name.

Le pénalty transformé de Stiven Mendoza relançait Amiens. Mais malgré de nombreuses tentatives, les Picards n'ont pu égaliser. Avec ce troisième succès consécutif, le Paris FC poursuit son sans-faute.

Dans l'après-midi Le Havre a battu Guingamp au stade du Roudourou (3-1) grâce notamment aux deux premiers buts de la saison de Jamal Thiaré.

Les Havrais ont su se montrer efficaces, à contrario des Guingampais qui jouaient leur premier match sous la houlette de leur coach Mecha Bazdarevic. Guingamp, qui compte aussi un nouveau président en la personne de Fred Le Grand, n'avance pas sur le terrain avec seulement un point en trois rencontres.

Caen, également en pleine évolution avec un rachat par le fond américain Oaktree, n'a pas tremblé à Rodez (3-0) et s'installe provisoirement à la deuxième place.

Le SMC s'est assuré un deuxième succès de rang et reste le seul club de Ligue 2 à ne pas avoir encore encaissé de but. Rodez enregistre sa première défaite cette saison.

Dans les autres rencontres de la soirée, Troyes s'est défait de Pau (2-0). Niort monte sur le podium grâce à sa victoire sur Nancy (1-0). Enfin Valenciennes, ultra dominateur contre Châteauroux réduit à 10, l'a aussi emporté (1-0).

A l'extérieur, Grenoble a renversé Chambly (2-1) en toute fin de rencontre grâce à un but d'Ondaan (90e). Clermont a décroché sa première victoire de la saison contre Auxerre (0-1).

Lundi (20h45), la lanterne rouge Toulouse reçoit Sochaux qui peut reprendre sa place de co-leader en cas de succès. Enfin la rencontre AC Ajaccio-Dunkerque, prévue samedi soir, a été repoussée à cause d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe nordiste.