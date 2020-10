Le Paris FC conserve sa première place, Niort nouveau dauphin

Dans le match des extrêmes entre le premier et le dernier de Ligue 2, les Parisiens ont battu Pau sur la plus petite marge. Sur un bon débordement de Gaëtan Laura, Saïd Arab est venu délivrer le stade Charléty (79e).

Grâce à ce succès, les hommes de René Girard confortent leur place de leader (16 points)

Pau, toujours lanterne rouge, reste la seule équipe du championnat à ne pas avoir connu la victoire cette saison.

Dans le même temps, les Niortais, emmenés par un excellent Olivier Kemen (24 ans), ont réalisé une bonne opération en battant Caen (3-0).

L'attaquant sénégalais Pape Ibnou Bâ a ouvert le score (16e) avant que Yacine Bourhane ne creuse l'écart (68e) deux minutes après son entrée en jeu. Valentin Jacob a alourdi la marque en remportant son duel face à Rémy Riou (80e)

Pour le premier match d'Oswald Tanchot en tant qu'entraîneur principal sur le banc amiénois, les Picards ont retrouvé le chemin de la victoire face à Grenoble grâce à un but de Stephen Odey (64e).

Pourtant réduits à dix dès la 7e minute, après l'expulsion du jeune attaquant Janis Antiste (18 ans), Toulouse s'est finalement imposé 1-0 à Ajaccio sur un penalty transformé par la recrue néerlandaise Stijn Spierings (87e).

A domicile, Nancy a remporté son deuxième match de la saison en disposant de Dunkerque 2-1 grâce à des buts de Giovanni Haag (31e) et Amine Bassi (43e). Cheick Diarra avait réduit le score pour les Nordistes (74e).

Dans les autres rencontres de la soirée, Rodez s'est incliné à domicile face à Troyes sur un penalty en toute fin de match de Yoann Touzghar (90+2e) alors que Le Havre et Châteauroux ont fait match nul 1-1.

Plus tôt dans l'après-midi Valenciennes et Sochaux se sont quittés sur un score nul et vierge dans un match fermé et pauvre en occasions.

Sochaux est la dernière équipe invaincue cette saison (3 victoires et 4 nuls), mais n'a remporté qu'une de ses quatre dernières rencontres.

Vendredi, Chambly s'était lourdement incliné à domicile face à Clermont (3-0).

En clôture de cette 7e journée, l'AJ Auxerre, emmenée par son attaquant Mickaël Le Bihan (4 buts cette saison), se déplacera à Guingamp lundi soir.