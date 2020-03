Lorient battu Ã  Ajaccio, la 2e place pour les Corses

Après une première mi-temps vierge de but, mais qui a vu les Bretons perdre sur blessure leur défenseur Matthieu Saunier, les Corses ont trouvé l'ouverture à la 52e minute grâce à Cyrille Bayala.

Sous un ciel orageux, les velléités de réplique de Lorient se sont systématiquement heurtées au pressing haut et à la défense rigoureuse de ses adversaires. Bozok aurait pu rétablir l'égalité à la 84e, mais sa tête plongeante a filé à quelques centimètres de la lucarne de Benjamin Leroy.

Seul point noir pour les hôtes corses, la sortie sur blessure de leur capitaine Mathieu Coutadeur en début de deuxième période.

Reste désormais à voir si le retour en forme de Lens, en embuscade à quatre points de Lorient, se confirmera lundi lors de la réception d'Orléans, la lanterne rouge.

Après trois matches sans victoire et le limogeage de l'entraîneur Philippe Montanier, les Sang et Or ont renoué avec la victoire dès le 1er match dirigé par leur nouveau mentor Franck Haise, lundi contre le Paris FC (2-0).