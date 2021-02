Sochaux bat Valenciennes (2-0) et remonte au 7e rang

Les Valenciennois occupent eux la onzième place, avec 32 points, à trois points de leurs adversaires mais avec un match en moins.

Le milieu de terrain et capitaine sochalien Gaëtan Weissbeck a ouvert le score dès la 14e minute, d'une tête sur un centre de Bryan Soumaré.

Auteur de sa neuvième réalisation en L2 cette saison, Weissbeck a ainsi confirmé son statut de meilleur buteur des Lionceaux.

Les joueurs d'Omar Daf, globalement dominateurs, sont rentrés au vestiaire avec ce court avantage, même si le Valenciennois Gaëtan Robail a trouvé la barre transversale à la 45e minute sur une frappe en dehors de la surface.

En deuxième période, l'attaquant malien Adama Niane, rentré deux minutes plus tôt, a inscrit le second but sochalien à la 76e minute.

Sochaux enregistre ainsi un deuxième succès consécutif et se relance après avoir glané seulement une victoire en cinq matches de championnat en janvier.

A l'inverse, pour le VAFC, battu pour la deuxième fois d'affilée, il s'agit d'un important coup d'arrêt.

Les deux équipes peuvent néanmoins encore se mêler à la lutte pour la montée. Si Clermont, 2e, et Toulouse, 3e, comptent onze points d'avance à treize rencontres du terme, Auxerre, 5e et premier barragiste, se trouve six unités devant Sochaux au classement.

En clôture de cette 25e journée lundi soir, les Toulousains reçoivent Ajaccio, 12e, à trois points de Sochaux.