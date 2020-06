Toulouse, une aventure excitante pour Garande

L'Assemblée générale de la LFP a voté mardi en faveur du maintien d'une Ligue 1 à 20, confirmant ainsi la relégation de Toulouse en Ligue 2.

"C’est une nouvelle aventure pour moi qui débute à Toulouse. Je la trouve excitante. Dans la situation dans laquelle j'étais, c'était important de retrouver un projet, et celui du TFC m’a tout de suite intéressé", a souligné le technicien sur le site internet du club.

Garande succède à Denis Zanko qui a retrouvé son poste de directeur du centre de formation. Il a signé un contrat de deux ans après avoir été privé de banc depuis 2018 et la fin de son aventure avec Caen (2012-2018) qu'il avait fait monter de Ligue 2 en Ligue 1 en 2014. Il a pris comme adjoint, comme à Caen, Jean-Marie Huriez.

Pour Garande, champion olympique en 1984 et attaquant à Saint-Étienne, Orléans, Auxerre, Lens, Montpellier ou encore Sochaux, le TFC est "un grand club dans une situation délicate". "Le challenge n’en est que plus excitant de mon point de vue", a-t-il affirmé.

Toulouse a réalisé une saison catastrophique et était lanterne rouge avec seulement trois victoires au moment de l'arrêt de la compétition en raison de la pandémie du coronavirus,

Au moment de reprendre, après deux années à l'arrêt, Garande reconnaît avoir des "émotions partagées". Car s'il y a "l’excitation de reprendre, de retrouver les joueurs et débuter la préparation", il ne peut "occulter la pandémie".

Mardi, quatre joueurs toulousains ont été annoncés positifs au Covid-19 et placés en quatorzaine après les tests préalables à la reprise d'activité effectués lundi auprès du groupe professionnel, du staff technique et du personnel administratif.

Cependant les examens complémentaires ont montré qu'il "s'agissait de formes anciennes de COVID, avec des risques non actifs du virus, à la contagiosité nulle", a indiqué le club dans un communiqué.

De nouveaux tests seront effectués six jours après le premier test pour l'ensemble du groupe professionnel et le staff technique, a confirmé le club, et Garande a prévu de reprendre l'entraînement lundi.

"Après la réalisation de nouveaux bilans sanitaires complets, les joueurs positifs au COVID-19 pourront à leur tour reprendre l’entraînement très prochainement", a ajouté le club.