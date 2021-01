Troyes conforte sa premiÃ¨re place contre Pau, Clermont 2e

Toulouse, troisième, pourrait redevenir dauphin lors de son déplacement à Sochaux lundi.

Troyes, dans un mauvais soir, a attendu le but tardif de Brandon Domingues (78) contre Pau, désormais dernier du championnat et qui a enchaîné une 6e défaite.

Troyes est désormais suivi aux classement par Clermont. Les Auvergnats ont mis fin à l'invincibilité auxerroise, qui durait depuis 13 matches de championnat (7 victoires, 6 nuls), et étendu la leur à six succès consécutifs à domicile.

Une frappe du pied droit de Jodel Dossou, légèrement déviée par Gautier Lloris (13e) a permis à Clermont de marquer le seul but de la rencontre et de récompenser le très bon début de match de son équipe.

Les Auxerrois ont été trop imprécis offensivement (2 tirs cadrés sur 9) et le meilleur buteur de Ligue 2 Mickaël Le Bihan (14 buts) a été discret.

Le Paris FC (6e), lui, a bien réglé la mire et battu largement Amiens (4-2), mené par un très bon Gaëtan Laura, buteur et passeur. Le PFC compte trois point de retard sur Grenoble qui a battu Chambly (2-0), désormais 18e.

Châteauroux (19e) a cru rompre sa mauvaise passe dans un match à rebondissements. Après avoir mené deux fois au score, les Castelroussins ont concédé le nul contre Valenciennes (3-3). Ils n'ont plus gagné depuis le 11 novembre et restent sur 11 matches sans victoire (8 défaites et 3 nuls).

Rodez (16e) s'est donné un peu d'air en bas du classement après sa victoire contre Caen (2-1), de même que Dunkerque (14e) contre Ajaccio (3-1).

En milieu de tableau, Le Havre et Guingamp ont fait match nul (1-1) en même temps que Nancy et Niort (2-2).

Deux affiches de haut de tableau auront lieu lors de la prochaine journée, en fin de semaine pochaine : Clermont (2e) se rendra sur la pelouse de Toulouse (3e) et Auxerre (5e) ira à Troyes (1er).