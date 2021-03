Troyes et Clermont assurent, Toulouse décroche

Le Téfécé, certes toujours 3e, accuse désormais trois points de retard sur Clermont (2e) et six sur Troyes, solide leader. Toulouse est en outre rejoint au nombre de points (52) par Grenoble (4e), qui s'est imposé au Havre (2-0).

À Beauvais, Troyes n'a guère eu à s'employer pour s'imposer face à Chambly, 19e et avant-dernier, réduit à dix à la 38e minute suite à l'exclusion de Bradley Danger.

Sur le coup franc direct qui a suivi, le buteur tunisien Yoann Touzghar a ouvert le score d'une belle frappe en pleine lucarne (40e), son 12e but en championnat cette saison. Et deux minutes plus tard, le Turc Umut Bozok a doublé la marque sur pénalty (42e), avant que Brandon Domingues n'en marque un troisième en fin de match (87e).

À Guingamp, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 et double vainqueur de la Coupe de France (2009, 2014), fait peine à voir, désormais à la 18e place, celle de barragiste. L'équipe de Frédéric Bompard, réduite à dix juste avant la pause suite à l'exclusion de Bryan Pelé, a totalement sombré face à des Clermontois qui ont marqué cinq fois par Jim Allevinah (14e), Jodel Dossou (32e), Mohamed Bayo (54e), Jonathan Iglesias (65e) et Jordan Tell (72e).

Cadeau toulousain

Clermont enchaîne une 4e victoire d'affilée, avec 9 buts marqués en 2 matches après sa démonstration aux dépens de Valenciennes (4-0) lors de la journée précédente.

Avec 17 buts, Mohamed Bayo conforte pour sa part sa position en tête du classement des buteurs.

Valenciennes (8e) s'est bien racheté de sa déroute clermontoise en s'imposant 1 à 0 aux dépens de Toulouse. Le Belge Baptiste Guillaume a profité d'un "cadeau" de la défense centrale toulousaine pour marquer l'unique but du match (19e).

Une défaite des violets qui fait l'affaire de Grenoble, vainqueur 2-0 au Havre grâce à des buts de Willy Semedo (18e) et Anthony Belmonte (69e).

Le Paris FC, vainqueur chez lui de Dunkerque 1-0 (but d'Abdi dans le temps additionnel), se retrouve mardi soir 5e du classement, mais à cinq longueurs de Grenoble et Toulouse, tandis qu'Auxerre recule à la 6e place à deux points des Parisiens, après son nul à Amiens (1-1).

Sochaux est toujours 7e, mais désormais à trois points d'Auxerre après sa belle victoire 3-1 à Niort.

En bas de classement, enfin, Pau s'est extirpé de la zone rouge (17e) en enfonçant un peu plus Châteauroux (1-0), 20e et dernier.