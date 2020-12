Troyes rejoint le Paris FC, Grenoble manque le coche

Après sa défaite, sa troisième de la saison, le PFC, en nette baisse de régime ces dernières semaines, est rejoint à la première place par Troyes, qui a joué un match de moins. Grenoble suit à un point, avec également une rencontre de moins.

Les Troyens ont concrétisé leur domination en première période sur une frappe de Dylan Chambost (1-0, 31e) avant de doubler la mise grâce à Dylan Saint-Louis (2-0, 44e). Moustapha Name a initié le sursaut parisien en réduisant le score (2-1, 66e), en vain.

Les Parisiens, qui ont caracolé en tête en début de championnat, n'ont gagné aucun de leurs quatre derniers matchs.

A Caen, les Grenoblois ont rapidement ouvert le score par Ravet (11e) d'une frappe puissante sous la barre. Le buteur a dû quitter le terrain peu après, sur blessure. Les Isérois ont concédé l'égalisation sur un penalty transformé par Court (76e, 1-1). C'était le premier but encaissé depuis le 7 novembre par la meilleure défense de Ligue 2. S'il ne devient pas leader, Grenoble allonge sa série d'invincibilité à six matchs.

Le meilleur buteur du championnat Mickaël Le Bihan a encore été décisif pour Auxerre face à Niort (6-0) avec un triplé qui porte son total de buts à treize. Les Bourguignons se maintiennent dans le quatuor de tête.

Toulouse et Guingamp se sont neutralisés (2-2) avec des buts de Healey (52) et Antiste (72) pour le TFC et de Gomis (56 s.p.) et Ngbakoto (82) pour les Bretons. Les Toulousains restent en embuscade à quatre points du duo de leaders.