La belle stat de Ferland Mendy avec le Real Madrid

Arrivé au Real Madrid l'été dernier, le défenseur latéral Ferland Mendy n'a pas mis longtemps avant de trouver sa place au sein de l'effectif de Zinedine Zidane.

Le Français a profité des pépins physiques de Marcelo pour se faire une place dans l'équipe madrilène, et a été titulaire à 23 reprises en championnat espagnol depuis le début de la saison 2019-2020.

23 titularisations pour l'international français en Liga avec le Real Madrid, et pas une seule défaite. En 23 matchs en tant que titulaire en championnat, il a vécu un total de 17 victoires et 6 matchs nuls.

Et sur ces 23 matchs, il a délivré deux passes décisives et marqué un but. Il s'est aussi fait expulser une fois, lors de la rencontre de décembre 2019 contre l'Espanyol Barcelone au Bernabéu.