La BiÃ©lorussie, le paradis des parieurs

On peut compter les championnats qui sont restés actifs pendant la pandémie de coronavirus sur les doigts de la main. D'ailleurs la plupart de ceux qui se sont arrêtés n'ont toujours pas repris.

Et parmi ceux qui ont fait le plus de bruit, celui de la Biélorussie. La première division biélorusse est devenu le refuge des amoureux du football en manque d'émotions, et notamment des parieurs.

La Vysshaya Liga permet principalement aux parieurs de rester actif face à cet arrêt du sport dans le monde. Les paris sportifs en France se sont réalisés principalement sur les sports de Biélorussie lors des derniers mois.

Des matches qui ont multiplié les gains générés lors des derniers mois. Selon 'RMC Sports', certains matches de championnat de Biélorussie atteignent même les 200 000 euros.

"Peut-être que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient venir dans le championnat biélorusse pour continuer à jouer. C’est le seul endroit en Europe où vous pouvez jouer au football", confiait notamment l'ancien Gunner Alexander Hleb récemment.

La Biélorussie n'est pas la seule à être restée en active dans le monde, alors que le Nicaragua disputait aussi quelques matches. Quant au Tadjikistan, la saison a repris il y a quelques jours.

Si peu à peu, les championnats devraient reprendre, dont certains des championnats européens majeurs, la Bielorussie sera devenue pendant quelques temps un refuge pour les supporters affamés.