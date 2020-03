La blague moyenne de Diego Costa sur le coronarivus

Diego Costa n'était pas content après être sorti du terrain en seconde période de la rencontre mais le joueur était tout de même aux anges après la qualification de son équipe.

Les Colchoneros ont fait tomber le champion en titre à Anfield. Après la rencontre, Diego Costa est passé devant la zone mixte et a fait une blague de mauvais goût.

En pleine épidémie mondiale de coronavirus, l'attaquant espagnol s'est arrêté devant les journalistes de la zone mixte d'Anfield et a semblant de tousser sur les journalistes.

Le journaliste italien de la 'Repubblica' qui était présent ne s'est pas montré amusé sur Twitter : "L'attaquant de l'Alético Diego Costa a fait semblant de nous tousser dessus. Ce n'est pas agréable, et c'est pas drôle non plus."