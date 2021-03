La belle stat de Ronaldo lors des huitiÃ¨mes retour Ã  Turin

La Juventus d'Andrea Pirlo n'a pas le droit à l'erreur ce mardi soir à Turin si elle ne veut pas dire au revoir à la Ligue des champions dès les huitièmes de finale cette saison. Après une défaite à Porto lors du match aller (2-1), les joueurs italiens doivent remonter au score pour espérer se qualifier pour les quarts de finale, et l'équipe turinoise devra proposer un grand football.

L'arme fatale de la Juventus pour ce genre de rencontres n'est évidemment autre que Cristiano Ronaldo, qui a justement été laissé au repos au coup d'envoi du dernier choc de Serie A contre la Lazio afin de se reposer pour ce rendez-vous.

Car si Cristiano Ronaldo n'est pas la Juventus, le Portugais a démontré pouvoir porter son équipe dans la difficulté lors de ses dernières années à Turin. La preuve se trouve dans ses statistiques lors des deux derniers huitièmes de finale de son équipe à Turin.

En 2019, alors que l'Atlético Madrid s'était imposé au Wanda Metropolitano lors du match aller, le quintuple Ballon d'Or avait offert une performance XXL lors du match retour à Turin, marquant un triplé providentiel pour qualifier son équipe.

En 2020, le sort de la Juventus n'a pas été le même, mais Cristiano Ronaldo s'était tout de même chargé d'inscrire un doublé lors du match retour des huitièmes de finale contre Lyon au Juventus Stadium. Une grande performance, malgré l'élimination finale des Bianconeri.

Reste à savoir s'il sera capable de porter son équipe et de l'aider à se sortir de la situation délicate dans laquelle elle se trouve avant le coup d'envoi du match retour contre Porto cette année.

#JUVPOR | Les deux derniers huitièmes de finale retour de Ligue des champions de Cristiano Ronaldo à Turin :



2019, vs. Atlético Madrid

x



2020, vs. Olympique Lyonnais

x



2021, vs Porto

pic.twitter.com/xPLFeZwN1W