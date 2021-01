La Bundesliga certainement sans supporters jusqu'à la fin de saison

Le monde du football continue de souffrir de la pandémie de coronavirus, alors que les supporters ne sont toujours pas autorisés dans les stades depuis la reprise l'été dernier.

Et malgré le début des campagnes de vaccinations dans plusieurs pays, le public devra attendre encore un peu, comme le reconnaît le directeur général de la Bundesliga, Christian Seifert.

"Si le public revenait, ce ne serait pas en grande quantité. Si nous avions autorisé les matchs cette saison comme certains le demandaient, le système se serait effondré", a reconnu le directeur général de la Bundesliga pour 'FAZ'.

"Personne au sein de la ligue et des clubs ne souhaite jouer des matchs sans supporters non plus. Mais nous devons le faire car c'est la seule option autorisée pour jouer les matchs, et c'est certainement ce que nous ferons jusqu'à la fin de la saison", a confié Christian Seifert.