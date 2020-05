La CAN 2021 reportée à 2022 ?

L’attente semble interminable pour les fans de football. Déjà un mois et demi sans match professionnel. Et vu l’évolution due la pandémie du coronavirus, qu’adviendra-t-il de la CAN 2021 ?

Si l’UEFA a reporté d’un an l’Euro 2020 prévu cet été, qu’en sera-t-il de la Coupe d’Afrique des Nations ?

La CAN doit se dérouler en janvier 2021, au Cameroun. Une date qui paraît assez lointaine pour garder l’espoir que l’épidémie de coronavirus soit derrière nous à ce moment-là.

Il reste encore quatre journées sur six à disputer. Problème : en l’absence de fenêtres internationales dans les mois à venir, impossible d’envisager la CAN.

En effet, selon une source proche du comité exécutif, l’instance faitière du football africain prévoit d’organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2022.