La cible de City pour remplacer Leroy Sané

Si Leroy Sané n'était pas un inconnu quand Manchester City l'a recruté, il est clair que son passage chez les Citizens lui a permis de devenir l'un des joueurs les plus prisés sur le marché des transferts.

L'investissement fut un succès pour le club anglais et c'est la raison pour laquelle l'équipe de Pep Guardiola pourrait essayer de réaliser une opération similaire en cas de départ du joueur allemand.

Leroy Sané se rapproche de plus en plus du Bayern Munich et le club citizen va devoir trouver un remplaçant. Et selon les informations du 'Daily Mail', City pourrait s'intéresser à Leon Bailey.

L'ailier jamaïcain a passé trois ans et demi au Bayer Leverkusen et ses performances sont régulières. Les qualités du joueur pourraient intéresser la direction citizen qui cherche la relève de Sané.