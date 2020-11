La Colombie pleure la mort de Luis Gerónimo López

La Colombie est en deuil. Le gardien des années 1970, Luis Gerónimo López, est mort.

López est le seul gardien de but nationalisé colombien à avoir participé aux qualifications pour la Coupe du monde 1978 avec l'équipe nationale. Il a également défendu les cages d'équipes telles que les Millonarios, Santa Fe, Nacional, Medellín et le Deportivo Pereira.

"Le FC Millonarios regrette profondément la mort de Luis Gerónimo López, gardien de but de notre institution entre 1978 et 1979, et champion en 1978. Nous envoyons un message de condoléances et de force à sa famille ainsi qu'à ses proches", tel est le message envoyé par le club de la capitale sur ses réseaux sociaux.

En plus de remporter le championnat avec les Millonarios, López a également remporté un titre de champion de Colombie avec Independiente Santa Fe en 1975.

Le gardien de but, né dans la ville argentine de Córdoba, est arrivé en Colombie en 1974 et était atteint d'un cancer ces derniers mois.

Il a fait ses débuts professionnels pour River Plate en 1963 et est passé à Argentinos Juniors en 1967. Il a également joué dans le club espagnol Celta de Vigo et dans le Deportivo Municipal au Pérou.

"Mindeporte présente un message de condoléances pour la mort de Luis Gerónimo López, ancien footballeur argentin naturalisé colombien. Nous accompagnons sa famille et ses amis dans ce moment difficile. Qu'il repose en paix", a détaillé le ministère des sports dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

López a terminé sa carrière en 1982 au Deportes Quindío et depuis lors, il se consacrait à la formation de nouveaux joueurs.