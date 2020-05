La condition du PSG pour prolonger Thiago Silva

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a été contraint de revoir ses plans, notamment en ce qui concerne les joueurs en fin de contrat.

Leonardo a une nouvelle stratégie avec Thiago Silva. Initialement poussé au départ, le Brésilien est désormais en discussions pour prolonger son bail.

Il faut dire que les finances parisiennes ont été impactées par la crise du Covid-19 et le directeur sportif du PSG estime que recruter un nouveau défenseur central n'est pas une priorité.

Selon les informations dévoilées par 'Foot Mercato', les négociations ont bien avancées et Thiago Silva se serait entendu avec Leonardo sur les contours d'une prolongation d'un an, plus un an en option.

Il reste désormais à ouvrir le délicat sujet de la rémunération salariale, alors que le capitaine du PSG a touché 14 millions d'euros pour la saison 2019-20, une somme qui devra forcément être revu à la baisse.