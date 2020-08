La Croatie sans Modric et Rakitic contre la France

La Croatie s'apprête à reprendre du service en Europe et retrouvera l'équipe de France pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2018 le 8 septembre prochain à l'occasion de la Ligue des Nations.

Cependant, le sélectionneur croate a fait le choix de ne pas sélectionner ses deux joueurs les plus renommés. Ivan Rakitic, joueur du FC Barcelone, et Luka Modric, capitaine de la sélection et joueur du Real Madrid, seront absents.

Mais pas de panique, il s'agirait simplement de les laisser se reposer avant la reprise du championnat espagnol. "En accord avec le sélectionneur Dalic, Luka Modric et Ivan Rakitic manqueront le rassemblement de septembre", a annoncé la Fédération croate.

La liste de la Croatie pour affronter le Portugal et la France :

Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Atlético Madrid)

Défenseurs : Domagoj Vida (Besiktas), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Dario Melnjak (Rizespor), Mile Skoric (Osijek)

Milieux de terrain : Antonio Colak (Rijeka), Ante Budimir (RCD Majorque), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Lazio), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA)

Attaquants : Ivan Perisic (Bayern), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo).

