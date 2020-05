La curieuse proposition que la Juve voudrait faire à Aouar

Jean-Michel Aulas craint de ne pas pouvoir réaliser de grosses ventes sur le mercato estival en raison de la visibilité en baisse des joueurs de Ligue 1 depuis l'arrêt de la saison 2019-2020 de football en France.

L'Olympique Lyonnais a plusieurs joueurs qui intéressent les plus gros cadors européens, et espère pouvoir compter sur cela pour pouvoir vendre certains joueurs et alléger la masse salariale par la même occasion.

Et parmi les joueurs qui intéressent en Europe se trouve Houssem Aouar. Le jeune espoir français intéresse un peu partout en Europe, du Real Madrid, en passant par Liverpool jusqu'à la Juventus Turin.

Le club italien est annoncé depuis plusieurs mois comme club intéressé par le joueur lyonnais, et le 'Corriere dello Sport' rapporte aujourd'hui que les Turinois pourraient proposer une offre différente à l'OL.

Alors que la Juve n'aura peut-être pas non plus les moyens de payer le joueur, dont la valeur actuelle est évaluée à 50 millions d'euros, le club transalpin pourrait proposer d'acheter le joueur et de le prêter deux ans avec option d'achat obligatoire à la clé.