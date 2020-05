La déclaration d'amour d'Alaba à Ribéry

Arrivé en 2007 au Bayern Munich, Frank Ribéru a vu de nombreux visages passés par le Bayern Munich, et certains d'entre eux ont réussi à se faire une place dans l'effectif du club allemand.

Parmi les joueurs que le Français a pu voir progresser au sein de l'équipe pendant ses douze ans à Munich se trouve notamment le défenseur latéral autrichien David Alaba.

Le joueur autrichien a fait ses débuts en 2010 avec l'équipe première de Munich et est devenu un grand ami de Ribéry. Dans un live Instagram, Alaba a rendu hommage à son ancien coéquipier français.

"C'est mon grand frère. Il a dix ans de plus que moi. Quand je suis arrivé à Munich il y a douze ans, j'avais encore 16 ans. Lorsque je suis arrivé dans l'équipe première, il a été l'un des premiers à s'occuper de moi, à me soutenir, à me donner des conseils sur la façon de faire chaque séance d'entraînement et de m'améliorer à chaque match. Il a toujours été là pour moi", a-t-il commencé.

Le joueur a notamment confié ce que Ribéry lui avait apporté dans sa carrière : "Avoir faim, toujours avoir faim, c'est ce que j'ai appris de lui. Ne jamais cesser de travailler dur. C'est quelque chose que vous pouvez perdre si vous réussissez au plus haut niveau, en gagnant évidemment beaucoup d'argent."