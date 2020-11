La deuxième passion de Bellerin

Hector Bellerin est bien connu sur les réseaux sociaux pour son investissement pour des causes diverses: la lutte contre les discriminations, l'écologie ou le véganisme. Il est très intéressé par la mode et l'art en général, ce qui l'a amené à s'intéresser à la photographie.

"Cela fait quelques temps que je m'intéresse à la photographie et que je prends beaucoup de photos. Avec le football j'ai toujours eu besoin de faire des photos et un jour j'ai pris un appareil et je me suis mis à les faire moi-même. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup."

"Actuellement, je suis des cours en ligne avec l'Institut Britannique de la Photographie. Dans le peu de temps libre que nous avons avec le football, j'aime beaucoup apprendre, créer..."