La durée d'indisponibilité de Paulo Dybala

Blessé lors de la réception de Sassuolo ce dimanche, Paulo Dybala avait dû être remplacé suite à une blessure au genou gauche.

Ce lundi, la Juventus a communiqué sur l'état de santé du joueur, plus de peur que de mal pour l'argentin : "Ce matin, Paulo Dybala a subi des examens médicaux au J Medical qui ont révélé une lésion du ligament collatéral médial du genou gauche avec des temps de récupération d'environ de 15 à 20 jours. Les examens auxquels McKennie et Chiesa ont été soumis ont plutôt exclu les blessures et leurs conditions seront donc évaluées jour après jour"