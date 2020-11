La Fédération Espagnole confirme la blessure de Busquets

Sorti à la 73e minute lors du match de Ligue des Nations entre la Suisse et l'Espagne (1-1), Sergio Busquets semblait souffrir d'une entorse au genou. Et, après un IRM passé ce lundi à Séville, l'information est bel et bien confirmée, le milieu de terrain du FC Barcelone souffre d'une entorse au genou et sera probablement éloigné des terrains pour les prochaines échéances.

Avant même que les analyses d'aujourd'hui soient faites, le staff médical de la Roja s'était prononcé, et les spécialistes de la sélection espagnole avaient vu juste. Le joueur du Barça souffre d'une "légère entorse du ligament collatéral externe du genou gauche".

Le milieu défensif manquera sans aucun doute le prochain rendez-vous avec sa sélection face à l'Allemagne mais devrait également être absent du choc de liga opposant le Barça à l'Atlético de Madrid. Reste à savoir si le milieu défensif sera fin prêt pour le prochain rendez-vous en Ligue des champions face au Dinamo Kiev.