La femme de Marquinhos explique la décision de rester à Paris

Contrairement à Thiago Silva et à Neymar, Marquinhos n’a pas quitté Paris en cette période de confinement. L’arrière central brésilien a jugé que c’était la meilleure option, et sa femme vient d’expliquer pourquoi.

Thiago SIlva : "On est tous effrayés par ce qui se passe"

« La famille de Marqui habite ici. Il y a son frère et sa famille, sa sœur et sa famille, son père et sa mère. Ils habitent à côté, avec chacun sa maison. Quand Emmanuel Macron a dit à la télé de rester chez nous et que tout serait fermé le lendemain, on était tous ensemble. On se voit presque tous les jours. On a beaucoup discuté sur ce qu'on devait faire. On avait l'option d'aller au Brésil. Mais on s'est demandé si c'était la meilleure option ou pas », a commencé par raconter Carol Cabrino.

« Beaucoup de motifs pour rester ici »

Le pour et le contre a été pesé, et il a décidé que rester était moins risqué que partir : « Pour aller au Brésil, on prend l'avion, la voiture jusqu'à l'aéroport, puis une autre voiture à l'arrivée. On est nombreux, parce qu'on est une famille. J'ai deux enfants qui ne vont pas mettre de masque. J'ai pensé que c'était dangereux pour nous et même pour les autres, pour ma famille au Brésil. Même en restant enfermé là-bas, on allait toucher beaucoup de choses et on ne sait pas si on a le virus. Il y a beaucoup de motifs pour nous de rester ici. »

Marquinhos n’est pas le seul joueur sud-américain des champions de France à avoir choisi de rester dans la capitale française. C’est aussi le cas de Leandro Paredes et d’Angel Di Maria. L’Espagnol Ander Herrera n’a pas bougé non plus.